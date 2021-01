Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, ha tratto in arresto due cittadini di origine africana. Trasportavano complessivamente 11,300 kg di droga nascosti all’interno dei bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l’Aeroporto. Dunque fermati e poi sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla «sala arrivi».

Controllo dei bagagli

In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da ulteriori segnali, hanno controllato i bagagli dei 2 soggetti. Hanno rinvenuto 569 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,3 kg, e 3,1 kg di oppio. Tutto all’interno di alcune bottiglie e confezioni per l’igiene intimo personale, pronti per essere distribuiti nelle «piazze dello spaccio» campane. La purezza dell’ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato nazionale circa 300.000 dosi di droga per un guadagno complessivo di oltre 2 milioni di euro.