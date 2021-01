Notizia terribile che ha sconvolto il Centro Storico di Napoli. Addio a Martina Sorvillo, 24enne al quarto mese di gravidanza. Anche per il bimbo che aveva in grembo non c’è stato nulla da fare. Chiarite le cause del decesso improvviso: un malore dovuto ad un’improvvisa embolia polmonare. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio ed affetto lasciati sui social.

La famiglia

La 24enne era la nipote di due storici ristoratori di una famosa attività commerciale di Santa Chiara. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia duramente provata da questa doppia perdita. La tragedia ha colpito duramente la famiglia e tutta la comunità. Un futuro strappato via da un malore inatteso.