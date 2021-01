Nuovi positivi rilevati in provincia di Napoli, nella Asl Napoli 2. In base a quanto risulta dai dati Asl illustrati da De Luca nella scuola paritaria Gargiulo c’è alunno positivo e sono isolati 22 alunni 3 docenti. Alla scuola per l’infanzia Marconi, un alunno positivo, isolati 16 alunni e 3 docenti. Un positivo alla Castaldo-Nosengo e 1 positivo ancora non noto.

Gli altri casi

A Giugliano, al quinto circolo 5 alunni positivi e 1 docente positivo, sono isolati 13 alunni e 3 operatori. Inoltre al settimo circolo 1 alunno positivo, isolati 10 alunni e 4 operatori; all’ottavo circolo 1 alunno positivo, isolati 11 alunni e 3 operatori.