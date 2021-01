Sono nove gli studenti risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel territorio dell’Asl Napoli 1. Nel bollettino diffuso dalla direzione sanitaria e aggiornato alle 12 di oggi, si segnala inoltre il contagio di cinque docenti e due unita’ di personale non docente. I numeri piu’ alti di positivita’ sono riscontrati nei distretti sanitari n.27 (Arenella e Vomero), con 4 studenti e 1 docente contagiati. Nel distretto n.32 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), dove sono positivi uno studente, un docente e un’unita’ del personale non docente. Con il tracciamento individuati i contatti stretti in ambito scolastico e familiare, che sono sottoposti a isolamento domiciliare.

L’Asl

L’Asl Napoli 1 comunica inoltre che, nell’ultimo mese, c’e’ stato un incremento degli studenti positivi del 23,45% per infanzia ed elementari, del 3,81% alle medie e del 5,73% negli istituti superiori. Anche per quanto riguarda il personale docente c’e’ stato un aumento di casi dal 26 dicembre a oggi, con un +12,98% per infanzia ed elementari, +1,69% per le medie e +2,67% per le superiori.