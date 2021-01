La bimba di 7 mesi arrivata ieri in ospedale ad Avellino e’ morta per soffocamento. Cosi’ come i medici del pronto soccorso avevano inizialmente ipotizzato per spiegare l’arresto cardiocircolatorio della piccola. Figlia di una coppia di Serino, la bambina era arrivata gia’ priva di sensi, con il viso cianotico. I genitori avevano raccontato che si era sentita male subito dopo aver mangiato.

La Procura in azione

La procura della Repubblica ha disposto esami medico legali, che sono andati subito a termine. L’inchiesta e’ ancora aperta per accertare eventuali responsabilita’, ma il corpicino della piccola Antonella è affidato a genitori per celebrare i funerali che si sono svolti gia’ oggi a Serino.