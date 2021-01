Ultimate da Anas le attivita’ principali nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto Zingariello. Situato in corrispondenza del km 7,620 della strada statale 268 “del Vesuvio”. Nel dettaglio, quindi, a partire dalle ore 15.30 di domani, giovedì 28 gennaio 2021, la carreggiata in direzione di Napoli – precedentemente chiusa tra lo svincolo di Somma Vesuviana (km 8,500) e quello di Somma Pomigliano (km 6,300) – sara’ riaperta al transito. Sarà cosi’ fruibile l’intera tratta, in entrambe le direzioni.

Le ultime operazioni

Ultime opere per effettuare le necessarie operazioni propedeutiche al ripristino della circolazione ed alla attivazione del restringimento della carreggiata. Dunque in corrispondenza del km 7,600, nelle more del completamento dell’intervento, esclusivamente tra le ore 11.00 e le ore 15.30 di domani l’estremo paletto. Si rende necessaria l’interdizione dell’intera carreggiata (anche in direzione di Angri) nella tratta compresa tra gli svincoli di Somma Pomigliano e Somma Vesuviana.