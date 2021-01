Salvatore Esposito, medico analista di Sarno è morto per Coronavirus. Il 63enne si trovava da qualche settimana al Covid Hospital di Scafati. Sottoposto a tampone era risultato positivo, poi le sue condizioni di salute sono repentinamente peggiorate, fino al ricovero. Il contagio è avvenuto probabilmente per la sua professione: ha infatti effettuato centinaia di tamponi in laboratorio. All’alba di oggi il blocco respiratorio finale, ed il medico non è riuscito a superarlo.

Il dolore del sindaco

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha espresso cordoglio sui social. «Persona perbene e di gran valore sia umano che professionale. Anche lui in prima linea contro il covid, il suo sacrifico e la sua dedizione fino alla fine. Purtroppo il virus continua la sua corsa. Dico a tutti i miei concittadini che siamo ancora in una condizione di massima allerta, non bisogna abbassare la guardia. Sono passati tanti mesi, è difficile, ma non possiamo cedere e dobbiamo tutti continuare ad avere rigore. Lo dobbiamo proprio a tutte le persone in prima linea nella battaglia, che si sacrificano ogni giorno».