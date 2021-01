Il maltempo non da’ tregua a Napoli e ai comuni limitrofi. Nelle ultime ore le forti piogge hanno probabilmente causato il cedimento del manto stradale e provocato una piccola voragine nella zona collinare dei Camaldoli. La strada che collega la zona ospedaliera della citta’ di Napoli con il comune di Marano e’ stata chiusa, anche perche’ si teme che il buco di diametro ridotto possa allargarsi d’improvviso, ma l’interdizione sta causando non pochi problemi alla viabilita’. Intanto, le linee degli autobus sono state deviate e il traffico e’ in tilt.

Sotto al Vesuvio

Nel frattempo a Volla, in provincia di Napoli, c’e’ stato un altro crollo. A cedere e’ stata una piccola porzione di strada in via Petrarca. Non ci sono vittime ma sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i tecnici del Comune e i carabinieri della locale stazione.