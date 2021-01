La Polizia locale di Scafati è particolarmente impegnata a causa delle condizioni metereologiche avverse. A spiegarlo è il sindaco Cristoforo Salvati: “Si sono resi necessari interventi in Via Nuova San Marzano, Via Lo Porto e Piazza Garibaldi a causa delle esondazioni del fiume Sarno e degli allagamenti. Grazie al tempestivo intervento siamo riusciti a ripristinare una circolazione regolare”.

Gli interventi

Il primo cittadino aggiunge: “Ringrazio il corpo della Polizia locale che nonostante il numero esiguo di risorse è sempre presente e ligio al dovere. Ringrazio il Comandante Salvatore Dionisio per la professionalità e l’impegno con cui sta svolgendo il suo ruolo e l’assessore Alfonso Di Massa per il lavoro che sta svolgendo. Un ringraziamento particolare al COC attivo e vigile durante le emergenze”.