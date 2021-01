Era ricoverato da inizio anno all’ospedale di Maddaloni dopo avere contratto il Covid. Oggi se n’è andato dopo tre settimane di sofferenze a soli 47 anni, una delle dieci vittime più giovani della pandemia in Campania. Addio a Gianmarco Giardulli, agente di commercio di San Nicola la Strada, sempre nel Casertano. La città è in lutto ed anche amici e colleghi non hanno più parole da dolore. Gianmarco lascia la moglie e due figli.

Il dolore di amici e colleghi

Sono decine i messaggi sui social: “Caro Gianmarco Giardulli amico e poi collega, te ne sei andato in silenzio, lasciando a tutti un forte dispiacere. Ti porterò sempre nel mio cuore”. E ancora: “Rientrando da lavoro ho avuto una bruttissima notizia, si è gelato il cuore sapendo della tua morte, tu che sei stato un grande ,un amico e un esempio per i miei figli ,una persona sempre piacevole da incontrare e scambiare due chiacchiere. Questo maledetto virus ha portato via anche te .Ciao Gianmarco Giardulli.”