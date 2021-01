“Ci ha lasciati nonno Andrea. ‌Quando ci chiedevano “me è veramente vostro nonno?” La risposta era sempre la stessa “All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro nonno”, e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l’ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto”.

L’annuncio della morte di Nonno Andrea, protagonista di diversi video realizzati da Casa Surace, è arrivato direttamente dai sociale della casa di produzione napoletana. Casa Surace è seguita da 4 milioni di utenti. Tanti i messaggi di cordoglio dei fans appresa la notizia.