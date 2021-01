“Il Covid-19 ci ha portato via Maria Vacca, attivissimo membro della comunità ed importante esponente dell’associazionismo locale. Maria è stata in passato tra le animatrici culturali del Forum delle Associazioni, dell’AUSER e ha sempre sostenuto i progetti dei giovani del territorio. Molte sono state le iniziative in passato da lei organizzate e a cui con piacere ho partecipato”. Ad annunciarlo è Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.