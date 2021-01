Dolore ad Ercolano per la morte di don Raffaele Falco, prete anticamorra stroncato dal Coronavirus. Don Raffaele aveva 77 anni. A darne notizia è il parroco don Pasquale Incoronato: “Il tempo è compiuto. Questo tempo è finito. Ti sarò grato per sempre. Ho cercato in questo ultimo mese di sollevarti, di alleviare le tue sofferenze, eri stanco”.

La lotta ai clan

Don Raffaele fu uno dei primi sacerdoti ad esporsi nella lotta alla camorra, in anni difficili. Nel 1993, quando Ercolano era al centro di una delle più terrificanti guerre tra clan che la storia ricordi, non ebbe paura. Puntò il dito contro i boss chiedendo addirittura l’intervento del presidente della Repubblica.