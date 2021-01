Ancora un medico caduto sotto ai colpi del Coronavirus. Stavolta si tratta del pediatra Vincenzo Pio Comune, operativo a Giugliano, e che avrebbe compiuto a breve 69 anni. Il ricovero per Covid con problemi respiratori già due mesi fa, e questa mattina se n’è andato perdendo la sua battaglia. Comune era Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale cittadino, inoltre era stato consigliere comunale dal 1983 al 1997 nella sua Giugliano.

Il ricordo dei pazienti

Lavorava in ospedale ma spesso visitava pazienti in difficoltà a casa, e non soltanto bambini. Sono tanti i giuglianesi che in queste ore di dolore stanno raccontando cosa il medico avesse fatto in questi mesi di pandemia. “Curava a casa pazienti positivi che nessuno voleva visitare e che non potevano essere ricoverati”. Il dirigente pediatra la i figli Mimmo e Francesco, quest’ultimo consigliere comunale a Giugliano.