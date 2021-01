Irpinia in lutto per la prematura scomparsa di Luca Massaro, centauro 42enne vittima di un terribile sinistro stradale. L’uomo, dopo un mese di agonia al Moscati, non ce l’ha fatta e lascia la moglie e tre figli. Era residente nella comunità di Montefusco. L’incidente era avvenuto il giorno della Vigilia di Natale lungo la provinciale che collega Altavilla Irpinia a Tufo, dove si era trasferito con la famiglia.

Il sindaco

Cordoglio dal sindaco di Montefusco Gaetano Zaccaria ricorda l’uomo, il padre, l’amico sempre sorridente e disponibile. “Siamo distrutti e sconvolti per questa tragedia. speravamo che riuscisse a salvarsi, purtroppo non è andata così e perdiamo un amico speciale, un uomo migliore».