Esce oggi 29/01/2021 “Dalla serratura “, l’inedito della bella cantante Luna Scognamiglio , reduce del successo del “Collegio 5” su Rai Due . La giovanissima artista , dal timbro riconoscibile e particolare, debutta con questo brano moderno , dai suoni fluidi e orecchiabili, melodia che entra facilmente nella memoria di chi ascolta.

Luna ha al suo attivo anche una partecipazione alla trasmissione televisiva “Avanti un altro”, dove ha ricevuto i complimenti del noto presentatore Paolo Bonolis molto colpito dalle sua capacità vocali.

Il sogno di Luna è sempre stato quello della musica e di calcare i palchi di tutto il mondo con la sua voce.

L’artista vietrese alta e avvenente fa parte anche della prestigiosissima Agenzia Internazionale di Moda “Elite” come modella .

Il testo racconta di un rapporto d’amore sempre in bilico tra certezze e speranza, in base al quale è stato girato un video che uscirà a breve su tutte le piattaforme digitali, dove Luna è molto seguita.