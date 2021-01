L’avvocato Michele Russo ha comunicato la notizia alla famiglia appena lo ha appreso: “Giuseppe è morto“. L’ultima videochiamata il 28 dicembre ed in quel caso le condizioni di Giuseppe Di Lorenzo, 51 anni di Nola, erano buone. L’uomo era detenuto al carcere di Poggioreale, era sieropositivo ed aveva gravi problemi al fegato. La nipote, Ramona Di Lorenzo, ha raccontato tutto a Il Riformista. “È morto da solo come un cane in un ospedale. Avrà pensato che la sua famiglia lo aveva abbandonato ma non è così: noi non sapevamo nemmeno che stava male ed era stato ricoverato“. Ramona ha spiegato che la doccia gelata è arrivata il 4 gennaio scorso.

La doccia gelata