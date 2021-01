Ha aggredito e minacciato con una balestra ed una pistola finta un vicino di casa durante una lite per motivi condominiali in via Monte Rosa, nel quartiere Scampia. L’ uomo, un 60 enne, gia’ denunciato in precedenza, e’ stato bloccato e denunciato dagli agenti di una Volante della Polizia, chiamata dal minacciato.

Le armi

Nel suo appartamento i poliziotti hanno trovato una balestra con due frecce, e la pistola finta, caricata con pallini di ferro. L’ uomo dovra’ rispondere di minacce aggravate e porto di armi atte ad offendere.