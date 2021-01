“Salve a tutti mi chiamo Teresa e anni fa di preciso il 16 giugno 2013 feci un brutto incidente mortale mentre ero in autostrada, all’altezza di Casoria, ero diretta a Pompei. Quando feci l’incidente e si capovolse la macchina, una coppia vide da lontano la macchina capovolta e fermò la sua macchina in modo che le altre macchine non potessero passare evitando così per noi di morire diversamente”. Comincia così l’appello di Teresa Gagliardi, giovane donna di Casal di Principe, che cerca chi le salvò la vita fermando il traffico: un uomo e una donna di passaggio.

Il racconto

Teresa continua: “Questa coppia, insieme ad altre persone aiutarono me ed il mio ragazzo ad uscire dalla macchina, chiamarono l’ambulanza e ci diedero da bere, mostrandoci calore e dolcezza. Di quella coppia non ricordo i loro nomi e so solo che erano di Caserta. Nel caso fossero in questo gruppo e si ricordino di quell’episodio chiedo la cortesia di contattarmi. Per me siete stati due angeli e in parte è grazie a voi che oggi sono ancora viva. Non so chi siete ma ci terrei a ringraziarvi personalmente“.