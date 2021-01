“Un pezzo del nostro cuore è volato via con te, ci mancherai tantissimo Pina Sasso adesso ci hai lasciato da sole e ti prego dacci la forza di poter affrontare tutto questo”, è uno dei tanti messaggi di cordoglio per la morte di Pina Sasso avvenuta oggi al Cardarelli. La donna, residente a Giugliano, a Santo Stefano si era sentita male per colpa di un grave aneurisma. Pina lascia il marito e due figli piccoli. La famiglia ha compiuto il nobile gesto di donare gli organi.

Il dolore nella sua città

La notizia della scomparsa di Pina Sasso si è diffusa velocemente nei gruppi legati al territorio di Giugliano, in tanti ricordano la giovane madre come una donna eccezionale, allegra e sempre disponibile ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. In molti si stanno stringendo al dolore della famiglia, colpita da questa tragedia.