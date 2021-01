Lacrime per Palma Napolano, insegnante 55enne della scuola dell’infanzia a Marano di Napoii. Secondo quanto scritto da amici e colleghi, a stroncare la donna un malore improvviso. La docente era infatti in casa senza vita. Inutili tutti i soccorsi arrivati sul posto. La Napolano lavorava presso il Comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri, in servizio al plesso Amanzio a pochi passi dalla sua abitazione. Era molto apprezzata dal personale scolastico tutto e dalle famiglie dei piccoli alunni.

I fatti

La tragedia è avvenuta ieri sera. Oggi ci saranno i funerali. Palma Napolano è ricordata da tutti come una persona in gamba e per bene. Sempre disponibile e solare, metteva tutta se stessa nel lavoro a scuola. “Docente seria, preparata, lascia un vuoto enorme in tutte noi”, scrivono le colleghe provate dalla tragica notizia. Cordoglio e vicinanza alla famiglia Napolano sono state espresse da tutta la comunità scolastica cittadina e dalle forze politiche del territorio.