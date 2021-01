Un bel gesto di Koulibaly, compiuto nell’anonimato e senza la luce dei riflettori, ha fatto il giro dei social e colpito molto i tifosi del Napoli. Campione fuori e dentro il campo Kalidou Koulibaly che in un giorno di pioggia ha deciso di preoccuparsi. E dare così il suo sostegno a coloro i quali erano in balia delle intemperie e non avevano come proteggersi. E così dopo aver caricato la sua auto, si è fermato nei pressi di Agnano, avvicinato ad un gruppo di ragazzi suoi connazionali (nella foto) che sostavano davanti ai semafori e donato alcuni giacconi del Napoli per proteggerli dal freddo.

Il post

Un gesto straordinario a cui Kalidou già ci ha abituato durante questi anni. Un piccolo grande gesto lontano da microfoni e telecamere, che è stato però immortalato casualmente da un passante. Questi, attraverso un bel post sui social, ha raccontato l’episodio.