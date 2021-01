Ha un nome ed un volto, così come c’è finalmente una dinamica per la morte del clochard avvenuto ad Ottaviano a cavallo del vecchio e nuovo anno. Ieri il “pirata della strada” è andato in caserma per costituirsi: si tratta di un 20enne di San Gennaro Vesuviano. Ha confessato di aver travolto quell’uomo dell’Est Europa poco distante dai Supermercati Prisco e che è stato trovato solo qualche ora dopo.

I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare il senzatetto. Condotto in ospedale a Nola in gravissime condizioni la sera di San Silvestro, non ce l’ha fatta. Il decesso dopo 12 ore di agonia, quando era già arrivato il nuovo anno. Ora per il 20enne c’è la denuncia con accusa di omicidio stradale e probabilmente a breve anche omissione di soccorso.