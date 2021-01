La zona Flegrea è tornata a tremare in varie occasioni. Sale così l’allerta tanto che la Polizia locale, con l’ausilio dei volontari della protezione civile sono sull’attenti 24 ore su 24 per dare assistenza alla popolazione in caso di sciame sismico.

Il sindaco

Il livello di allerta resta, in ogni caso, di colore “giallo”, il secondo in ordine di grandezza di quattro livelli di allarme. Ma l’intensificarsi, seppur moderato, dell’attività sismica nell’ultimo semestre ha spinto il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliola ad agire in ottica di prevenzione. “I piani sono da attuare per tutelare la popolazione altrimenti sono solo carta straccia“.