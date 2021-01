I Carabinieri della Stazione di Napoli Poggioreale e la Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato un servizio congiunto, per la rimozione di veicoli in stato di abbandono sulla pubblica via. Le operazioni si sono svolte nel quartiere di Poggioreale, in un parcheggio pubblico di via Claudio Miccoli. Qui i Carabinieri nei giorni scorsi avevano notato un’alta concentrazione di veicoli in palese stato di abbandono. Dunque alcuni incidentati, altri privi degli pneumatici o di alte parti essenziali della carrozzeria.

Gli accertamenti

Dai successivi accertamenti svolti con l’ausilio del Nucleo Veicoli Abbandonati e della Centrale Operativa della Polizia Municipale di Napoli è emerso che le autovetture, tutte di proprietà di privati cittadini, oltre ad essere regolarmente iscritte al PRA, erano altresì prive della copertura assicurativa obbligatoria. Pertanto nella scorsa nottata, il Nucleo Veicoli Abbandonati, con un massiccio dispiegamento di forze, hanno proceduto alle operazioni di rimozione di 58 autovetture abbandonate. Tutte recuperate dunque a mezzo di carroattrezzi e trasportate in una depositeria convenzionata del Comune di Napoli.