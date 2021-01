Stanno indagando i carabinieri sul terribile rogo che la notte scorsa è divampato all’interno di un negozio di abbigliamento a Vallo della Lucania, nel Salernitano, provocando enormi danni all’attività commerciale. Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco subito dopo che, attorno alle 23, è giunta una richiesta d’intervento. Gravi i danni provocati alla merce che era in esposizione. Mentre per fortuna le fiamme non avrebbero causato danni strutturali allo stabile che ospita l’esercizio commerciale, anche se i controlli sono in corso.

Le piste seguite

Decisivo in tal senso il tempestivo intervento dei pompieri. I militari dell’Arma di Vallo della Lucania stanno indagando e non escludono alcuna pista, comprese quella del dolo e della causa accidentale.