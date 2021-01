Casi Covid nelle scuole, chiusi tre istituti scolastici tra Pompei e Sorrento. Un contagio nell’istituto comprensivo Torquato Tasso di Sorrento, che ha visto coinvolta un’alunna della terza classe della primaria, ha indotto il dirigente scolastico ad attivare immediatamente la didattica a distanza fino a data da destinarsi. E dunque per provvedere alla sanificazione delle aule e dei locali. Tutto in attesa dell’esito dello screening che sarà effettuato sui bambini e sugli insegnanti venuti a contatto con la ragazza infetta.

I dirigenti

La dirigente, tra l’altro, ha fatto sapere che l’alunna è solita recarsi a scuola tramite scuolabus. Ha invitato così “le mamme dei ragazzi che hanno preso il pullman a restare a casa e sottoporsi a tampone”. Emergenza anche a Pompei. Qui il sindaco Carmine Lo Sapio, a seguito della comunicazione dell’Asl Napoli3 Sud, ha provveduto ad emanare un’ordinanza per imporre la chiusura della scuola dell’infanzia di via Nolana fino al 31 gennaio. Chiuso anche il plesso di Mariconda fino al 1 febbraio, “a causa dell’insorgenza di focolai da Covid-19” per la presenza di alcuni casi positivi tra i ragazzi e il personale.