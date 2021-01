“Come riportato dai media, il Tar Campania ha accolto il ricorso contro l’ordinanza della Regione Campania sulla dad per la scuola primaria. Tuttavia nei giorni di oggi, 21 gennaio, domani, 22 gennaio e sabato 23 gennaio a Ottaviano resta in vigore il nostro provvedimento, che prevede la presenza in classe solo di prima e seconda della primaria”. A dirlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

Fine settimana di lavoro

Il primo cittadino continua: “Utilizzeremo questi giorni per organizzarci con i dirigenti scolastici con i quali l’assessore Virginia Nappo è già a stretto contatto. E con l’Unità di crisi comunale, nel pieno rispetto della legge. Quindi, ricapitolando, fino alla fine di questa settimana a Ottaviano lezioni in presenza solo per prima e seconda della scuola primaria”.