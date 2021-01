Il SuperEnalotto si riaffaccia in Campania grazie a due “5”, ognuno da 19.917,85 euro. Il concorso di martedì 5 gennaio, infatti, ha fatto felice sia un giocatore di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, che ha giocato la sua schedina presso il Tabacchi Mancaniello in via Roma, sia uno di Scafati che ha convalidato la propria giocata presso il tabacchi di via Santa Maria la Carità.

Il jackpot

Il Jackpot ha raggiunto gli 88,3 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, fa sapere Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.