Ai cittadini indigenti e con difficolta’ respiratorie donati gratis dei saturimetri. Accade a San Giorgio a Cremano, dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, mette in campo una nuova misura a sostegno dei meno fortunati nel periodo dell’emergenza sanitaria covid 19. Dopo i bonus alimentari e non, i contributi per i nuovi nati, i tablet in comodato d’uso a studenti. Questa mattina la consegna 1.200 saturimetri per la misurazione indiretta della percentuale di ossigenazione nel sangue. Dunque un parametro fondamentale per monitorare il proprio stato di salute. Il primo campanello di allarme per eventuali difficolta’ respiratorie.

La distribuzione

D’accordo con l’assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Giordano, la distribuzione gratuita di saturimetri, tutti dotati di certificazione europea, verra’ effettuata con il supporto dei medici di base che aderiranno all’iniziativa e aiuteranno l’amministrazione ad individuare le persone che ne hanno bisogno.