Messa di Capodanno al Pineta Grande di Castel Volturno grazie a don Guido Cumerlengo, 48 anni, parroco della chiesa di Pescopagano, nel Casertano. Da ricoverato ha chiesto di poter celebrare, ottenendo il via libera. Il sacerdote é arrivato nel centro covid Domiziano la vigilia di Natale con una forte polmonite e grossi problemi respiratori. L’ultimo giorno dell’anno si é sentito meglio e ha chiesto al personale della struttura di poter celebrare messa.

Dopo il via libera all’esterno dell’ospedale sono arrivati alcuni fedeli, che hanno consegnato al personale medico i paramenti e le ostie. Un momento particolarmente sentito per i pazienti anche in forte difficoltà respiratoria. Per tutti un momento di luce e di speranza.