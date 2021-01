Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Controlli a Torre Annunziata e all’interno del complesso edilizio “Piano Napoli” in via Settetermini a Boscoreale.

Il bilancio

Nel corso dell’attività identificate dunque 196 persone di cui 66 con precedenti di polizia. Controllati 3 esercizi commerciali, 98 veicoli di cui 3 sottoposti a fermo amministrativo. Contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa. O per guida con patente revocata, per destinazione o uso diverso dei veicoli, elevando sanzioni per un totale di 8420 euro. Infine, sanzionate 4 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19.