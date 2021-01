«Quasi mezzo secolo di collaborazione e amicizia – scrive Ugo, un suo amico – mi mancherà la chiacchierata con te ed il tuo saluto sempre affettuoso». Solo uno dei tanti commenti per la morte di Umberto Sbrescia, trovato senza vita nel suo negozio di fotografo alla Ferrovia. Fornitore, stampatore e amico dei fotografi di cerimonie, Sbrescia – il più famoso a Napoli e provincia nella sua categoria – si è tolto la vita schiacciato dalla crisi economica.

Professionista d’altri tempi

Ma i commenti di dolore sono tantissimi. “Un vero lutto per la categoria dei fotografi napoletani, Umberto Sbrescia, punto di riferimento per amatori e professionisti da sempre. Ho accolto con sgomento la notizia della perdita innanzitutto di un caro amico e poi del fornitore di articoli fotografici che da sempre con enorme professionalità e serietà ha fatto della azienda di famiglia un brand italiano. Lo Ricorderò sempre come una persona gentile e disponibile, instancabilmente cortese. Mai infastidito dalle mille domande e consigli che elargiva, già dai miei primi passi”, commenta Bruno Ciniglia.