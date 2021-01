Controlli mirati, soprattutto per evitare gli assembramenti della movida. Il Viminale demanda ai prefetti il monitoraggio del territorio dopo l’inasprimento delle misure per contenere i rischi legati al Covid. Saranno loro che dovranno garantire «la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni vigenti attraverso mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree urbane – specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne – nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali».

Controlli e multe

Sono intanto 82.051 le persone controllate ieri nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle norme anti-Covid: 1.325 sanzionate e 3 denunciate, come segnala il Viminale. Effettuate verifiche in 11.808 attività ed esercizi commerciali: 65 i titolari sanzionati, 7 le chiusure.