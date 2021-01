Terribile incidente ieri sera in Campania che solo per fortuna non ha portato a conseguenze tragiche. Una forte ed improvvisa grandinata sull’A2 Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Pontecagnano e San Mango ha provocato un sinistro che ha coinvolto dodici veicoli. Nell’impatto a catena c’è stato il ferimento di otto persone. Il ghiaccio che si è depositato sull’asfalto della Corsia Nord ha provocato non pochi problemi alle auto, innescando un tamponamento a catena con alcuni mezzi che si sono finanche ribaltati.

I soccorsi

Sul posto il personale Anas, le ambulanze del VoPi di Pontecagnano oltre alle Forze dell’Ordine. Problemi per il traffico con code e rallentamenti. Chiaramente il tratto è rimasto chiuso per alcune, deviando il traffico sulla rete urbana ed extraurbana locale.