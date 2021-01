“Mi hai donato il tuo stesso carattere, forte, fiero non lasciare vedere le tue emozioni, ma dal cuore grande. Questa foto descrive come eri, ti piaceva averci tutti in torno a te in ogni occasioni”. Questo il saluto del figlio Fiorenzo a Pietro Mascolo, il “Re del Panuozzo” di Gragnano stroncato dal Covid ieri dopo un ricovero di qualche settimana al Cotugno di Napoli.

Una famiglia già sconvolta pochi anni fa dalla perdita di un figlio 40enne per un malore: “Adesso vai sei con Ciro quel pezzo del tuo cuore che il destino ti ha strappato troppo presto, da quel giorno sei cambiato, ti eri chiuso non eri più lo stesso. Solo tu conoscevi il dolore che ti portavi dentro, ma nn hai mai trascurato il tuo senso di Padre e Nonno.

Adesso vai sei con Ciro nessuno te lo potrà più togliere resterete insieme per sempre.

Dai un forte abbraccio da parte mia a Ciro e Laura”, conclude Fiorenzo Mascolo.