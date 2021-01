Enzo Cuomo, primo cittadino di Portici, posta una foto sui social con Diego Armando Maradona. I followers scorgono un fotomontaggio. Disappunto e ilarità generale fra gli utenti, ma il primo cittadino si difende. Il motivo del disappunto da parte degli utenti sarebbe dovuto a un fotomontaggio che i followers avrebbero riscontrato nello scatto: si ha l’impressione, infatti, che Diego Maradona sia aggiunto allo scatto con un fotomontaggio di bassa lega. Non si placano le risate, e anche qualche segno di biasimo sul Web: il Primo Cittadino prova a difendere l’autenticità del momento.

La difesa

“Eravamo in tre, ho ritagliato la foto lasciando me e Diego. Ho fatto la conoscenza del campione nel lontano 1986 quando ero con amici in vacanza a Lordone. Non mi intendo di foto montaggi”. La difesa sembra essere piuttosto fiacca, gli utenti glielo fanno notare. Effettivamente la curva strana che prende il braccio di Diego nel momento immortalato lascia presagire l’artificio. È vero che Maradona per i campani è qualcosa di viscerale, ma stavolta la realtà supererebbe ogni immaginazione.