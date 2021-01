I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. In particolare nei comuni di Boscoreale, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Un 53enne è in arresto e condotto al carcere di Poggioreale in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Torre Annunziata. L’uomo dovrà rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti. Il 53enne nel 2018 si era reso autore di numerosi furti in appartamenti di Boscoreale, Striano e dell’Agro Nocerino-Sarnese.

Posti di blocco

Effettuati posti di controllo rafforzati nelle aree a maggiore incidenza criminale, nonché nelle zone urbane di maggior transito di veicoli e persone. Con l’aiuto delle unità cinofile sono inoltre eseguite diverse perquisizioni.