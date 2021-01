Focolaio di positivi in una casa di riposo per anziani a San Cipriano Picentino, nel Salernitano. Secondo il report diramato ieri su Facebook dal sindaco Sonia Alfano, «nella struttura Casa Albergo Belvedere, 43 persone risultano positive al Covid-19». «Si tratta – ha spiegato oggi il primo cittadino all’Ansa – di due operatori sanitari, il titolare della struttura e di 40 anziani. Per ora le condizioni di tutti non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Asl in azione

Sono in costante contatto con la struttura e con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Salerno che sta seguendo la vicenda. Nella giornata di oggi sapremo gli esiti di ulteriori tamponi che sono stati effettuati. Al momento non risulta nessun ricovero in strutture ospedaliere ma tutti i positivi stanno effettuando la quarantena».