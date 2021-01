Focolaio Covid in una scuola primaria nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Sono 18 gli studenti e 4 i docenti, tutti della stessa classe, risultati positivi al coronavirus nel plesso di via Zanfagna dell’Istituto comprensivo statale 91° Minniti. Sono stati individuati 73 contatti stretti degli studenti, tra ambito scolastico e familiare, uno dei quali è risultato positivo. Mentre sono 4 i contatti familiari dei docenti sottoposti a tampone.

Tamponi di massa

Nella giornata di domani, domenica 24 gennaio, nel plesso scolastico interessato, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro provvederà ad eseguire i tamponi con metodica molecolare in Pcr a tutti gli studenti. In totale sono 350 più 40 docenti e il personale non docente (8) sia delle classi della primaria che delle sezioni dell’infanzia. L’adesione è volontaria. Il dirigente scolastico ha provveduto a convocare in distinte finestre orarie le varie sezioni e classi. La Asl Napoli 1 Centro auspica “la massima adesione”.