Continua il successo dell’Associazione Fantacalcio Sarnese. Un’iniziativa nata dapprima con un gruppo di amici a Sarno e cresciuta negli anni, fino a calamitare partecipanti da tutta la Campania, il Mezzogiorno ed il resto d’Italia. Un nuovo step partito ufficialmente nel 2017, quando il semplice “gioco” è diventato evento, raccogliendo un gran numero di adesioni. Quest’anno sono state create 3 leghe nello stesso fantacalcio, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere una singola Lega. Si tratta di Premium, costo da 120 euro; Medium 85 euro e Economy 50 euro. Chi decide di partecipare insieme alle tre leghe pagherà una quota d’iscrizione di 200 euro invece di 255.

Le combinazioni di gioco

C’è anche la possibilità di prendere parte a due leghe. Medium ed Economy costano 100 euro, mentre. Con la partecipazione alla prima opzione ci sono in palio una Fiat 500 ,7 ciclomotori, una bici elettrica e altri 52 premi. A questi vanno aggiunti altri 130 premi, più i riconoscimenti del girone di andata delle leghe per un totale di 200 complessivi.

Per le Leghe Medium ed Economy con soli 100 euro ci sono in palio 4 ciclomotori, 1 iPhone 11, una bici e altri 36 premi, aggiungendo i 70 delle competizioni che verranno create, per un totale di 110 premi. Insomma, un regolamento variegato e che può fare al caso di tutti, con la possibilità di creare squadre diverse per ogni lega.

«Non lucriamo su questo gioco, siamo gli unici in Italia che con 66 euro mettono in palio una Fiat 500 e altri fantastici premi», dicono gli organizzatori dell’Associazione Fantacalcio Sarnese. «Nel tempo siamo stati tra gli ultimi a nascere, ma oggi siamo primi per innovazione». In tal senso la Fiat 500 è stata già acquistata ed è in esposizione per tutti da Ferrauto.

Per sapere di più CLICCA QUI per visitare la pagina ufficiale dell’Associazione