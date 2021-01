Incisiva l’azione di contrasto in materia di reati ambientali. Nell’ambito di un controllo ad un opificio, i carabinieri hanno accertato che l’azienda fosse completamente abusiva. Il relativo gestore, un 44enne di San Giuseppe Vesuviano denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. E ancora per scarico non autorizzato di acque reflue ed emissioni non autorizzate di polveri di lavorazione in atmosfera. Sono dunque 46 le persone controllate e 29 i veicoli. 8 le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada.

In azione i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno. I militari hanno effettuato il servizio di controllo straordinario del territorio dei comuni di Boscoreale, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.