Procedono a buon ritmo i lavori per il Covid Vaccine Center nei Padiglioni 1 e 2 alla Mostra d’Oltremare. La Planet Stand Creation di Napoli, ditta che si è aggiudicata l’appalto, sta ultimando le opere per rendere funzionale la struttura a partire da giovedì. Il centro vaccinale sarà dotato di info-point dell’Asl Napoli 1 Centro; sala di accettazione; sale vaccini, di attesa e di osservazione post vaccino; primo soccorso; area di stoccaggio e smistamento delle dosi del vaccino. Previsto anche uno spazio logistica con depositi separati per pulito e sporco, oltre a un’area per operatori sanitari con spogliatoi collegati ai locali igienici e a uno spazio relax.

Il progetto

Nel progetto anche un’area per consentire ai bambini di giocare. L’area per le vaccinazioni sarà dotata di 15 box per effettuare le somministrazioni in maniera contemporanea. E una volta uscito da un box, il cittadino avrà un’area a disposizione con le sedie per aspettare un quarto d’ora per verificare eventuali reazioni anomale al vaccino. Gli spazi saranno dotati di pannelli divisori autoportanti e strutturati per delimitare gli spazi chiusi. Prevista la fornitura di arredi; dell’impianto audio/video; dell’illuminazione di dettaglio per postazioni e box.