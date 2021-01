In via Salvator Rosa a Napoli, due donne, infermiere ed autista soccorritore in servizio presso la postazione 118 India Carlo III, aggredite da parenti e affini di un paziente per perdita di coscienza in strada. Calci e pugni e addirittura strattonate per i capelli. Il motivo di tale violenza sarebbe attribuibile ad un ritardo inesistente nei soccorsi. A farlo sapere l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che parla dunque della seconda aggressione gravissima da inizio anno.