Terribile incidente questa mattina sull’autostrada A2 in direzione Salerno tra gli svincoli di Petina e Sicignano degli Alburni. A scontrarsi, pe cause ancora in fase di accertamento, un’auto ed un camion. L’impatto è stato violentissimo, tanto che l’automobile si è distrutta completamente. Il veicolo è infatti finito sotto al messo pesante e l’uomo alla guida è rimasto gravemente ferito. Subito portato via da un’ambulanza ora lotta per la vita.

I soccorsi

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire un uomo all’ospedale di Polla. Presenti anche gli uomini della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.