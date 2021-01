Era in casa morto, così lo hanno trovato carabinieri e della polizia locale. Senza vita da ore, forse anche da un giorno. I fatti nella serata di ieri nel centro di Scafati, in zona Vetrai. La vittima, un uomo, aveva sessant’anni. I vicini di casa non avevano sue notizie da qualche ora. L’uomo non rispondeva a telefono ed hanno cosi avvertito le forze dell’ordine.

I soccorsi

Il personale sanitario intervenuto ne ha constatato la morte per cause naturali. Gli unici familiari dell’uomo vivono tra Roma e Cesenatico sono stati immediatamente avvisati.