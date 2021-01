Terribile tragedia nella notte nel Casertano: Antonella Valentino muore a 37 anni e lascia due figli, Concetta di sei anni e il fratellino Vincenzo di appena tre. Il decesso nella Valle di Suessuola a Cervino. Antonella ha accusato un malore intorno alla tre. La giovane donna è caduta a terra. Il marito, il farmacista Cesare Gorruso ha capito subito che c’era qualcosa che non andava ed ha subito chiesto aiuto.

I soccorsi

Nella loro villetta è arrivata l’ambulanza della postazione del 118 di Cervinara. I sanitari hanno capito che la 37enne era stata colta da un malore fulminante, forse un infarto. Hanno cercato di rianimarla in ogni modo. Purtroppo, però, il cuore di Antonella, appena 37 anni, si è fermato per sempre.

L’impegno per i malati

Antonella Valentino, originaria della frazione Messercola a Cervino era infermiera al carcere di Arienzo e aveva lavorato anche alla clinica Villa del Sole. Aveva deciso di trasferirsi a Cervinara per amore del marito Cesare che lavora al Psaut di San Felice come farmacista. Due comunità sconvolte dal lutto, una famiglia bella come il sole devastata.