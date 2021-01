Coronavirus e grave lutto a Casoria dove si piange il consigliere comunale ed ex assessore Raffaele Petrone, sconfitto ieri dal Covid a 65anni. Petrone era stato eletto alle ultime amministrative nella lista “Noi con Arpino”. Petrone finì in ospedale il 26 dicembre, quando il Virus cominciò a dargli problemi respiratori. Da allora non si è più ripreso e la situazione è peggiorata ulteriormente.

Il sindaco

Il cordoglio del sindaco Raffaele Bene: “Ogni parola non è appropriata, adeguata e giusta per spiegare chi è Raffaele Petrone. Per molti è stato l’assessore, per me un fratello maggiore, un confidente, un porto sicuro in cui mi rifugiavo nei momenti, tanti, di sconforto che questo ruolo ti porta. La mia spalla, la mia guida, il mio Amico, il mio consigliere, colui che mi ha sempre compreso semplicemente guardandomi negli occhi. È volato al cielo un uomo buono, una persona perbene che ha messo al servizio della famiglia e della Città tutto se stesso”.