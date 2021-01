Ritrovato senza vita all’interno della stazione ferroviaria di Ponte Valentino, nella zona Asi di Benevento. La tragedia è avvenuta nella tarda mattina di ieri: secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 33enne si sarebbe tolto la vita. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Al lavoro anche carabinieri e polizia per le indagini del caso.

L’addio al giovane

Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura Sannita, sul posto è intervenuto da Napoli anche il medico legale per un primo sopralluogo. Successivamente la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’Azienda ospedaliera San Pio. Il 33enne si chiamava Pietro e si era allontanato da casa da alcuni giorni.