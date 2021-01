L’ex consigliere comunale di Caserta Franco Santonastasio trovato morto su una spiaggia di Varcaturo, lato Castel Volturno. Aveva 64 anni. È stato un passante, intorno alle 9.40 di ieri, a dare l’allarme. Santonastaso è stato trovato sul bagnasciuga, inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso presumibilmente dovuto a cause naturali. Ora le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica dei fatti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia di Santonastaso, residente nella frazione San Clemente di Caserta.

Il suo sindaco

L’ex sindaco Pio Del Gaudio scrive su fb: «La morte dell’amico Franco è l’ennesimo pugno in faccia di questi schifosi anni! Un uomo buono, religioso e perbene. Innamorato di Caserta e della Sua San Clemente. Ho avuto l’onore di essere il suo sindaco e lui capogruppo della ‘mia’ lista Caserta Più. Mi aveva voluto vedere nei giorni scorsi. Ero corso da lui a San Clemente con il mio vespone. Pioveva. Abbiamo parlato di futuro, di politica e dei suoi splendidi figli. Gli occhi gli brillavano. Era nella sua San Clemente. Nonostante i tanti dolori subiti, era sereno. Avevamo promesso di rivederci e, appena possibile, di mangiare una pizza».